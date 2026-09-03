Администрация Одинцова проведет встречу с жителями 8 сентября

Встреча с жителями в формате выездной администрации пройдет 8 сентября в территориальном управлении Никольское Одинцовского округа. Обратиться к представителям администрации можно будет с 10:00 до 12:00.

Прием состоится по адресу: поселок санатория имени Герцена, дом 27, культурно-досуговый центр «Полет». Жители смогут обсудить вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения и капитального ремонта.

Обращения граждан примут глава Одинцовского округа Андрей Иванов, его профильные заместители, сотрудники муниципального центра управления регионом, специалисты Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, представители Одинцовской областной больницы, а также депутаты.

Предварительная запись на прием проводится в рабочие дни: с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 15:30. Перерыв — с 13:00 до 13:45. Подробный график размещен на официальном сайте администрации в разделе «Местное самоуправление».