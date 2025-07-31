Администрация Одинцова проведет прием жителей 5 августа

Личный прием населения пройдет в территориальном управлении Заречье по адресу: Одинцовский городской округ, рабочий поселок Заречье, улица Заречная, дом 2. Жители смогут задать актуальные вопросы.

Участие в мероприятии примут глава Одинцовского городского округа, первый заместитель и заместители главы, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, представители Одинцовской областной больницы, а также депутаты муниципального Совета.

График приема населения размещен на официальном портале администрации Одинцовского городского округа. Запись ведется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 09.00 до 15.30 в пятницу, обеденный перерыв: 13.00-13.45.

Еженедельные приемы населения регулярно проходят в Одинцовском округе. Представители органов местного самоуправления общаются с жителями в формате «Выездной администрации».