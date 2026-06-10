Администрация Одинцова проведет прием жителей 16 июня

Личный прием населения в формате «Выездной администрации» пройдет 16 июня в территориальном управлении Лесной городок в Одинцовском округе. Обратиться к руководителям администрации можно будет с 10:00 до 12:00.

Прием будет проходить по адресу: деревня Ликино, улица Новая, дом № 9, здание школы.

Участие в мероприятии примут глава округа, его заместители, представители муниципального казенного учреждения «МЦУР», Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, Одинцовской областной больницы, а также депутаты окружного Совета.

График приема населения размещен на официальном портале администрации в разделе «Местное самоуправление». Запись на личный прием ведется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (понедельник–четверг) и с 09:00 до 15:30 (пятница). Обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.