Администрация Наро-Фоминска встретилась с сотрудниками филиала «Мособлгаза»

Встреча в формате выездной администрации состоялась в районной эксплуатационной службе филиала «Мособлгаза» «Запад». На ней обсудили вопросы из сфер благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ лично пообщался с сотрудниками предприятия. Темы обращений коснулись восстановления клумб после ремонта коммунальной инфраструктуры у дома № 6 по улице Куркоткина. Роман Шамнэ поручил работникам МБУ «Наро-Фоминск» провести озеленение в 2025 году.

Другой вопрос касался участка дороги в Лесном переулке. Его жители приводят в порядок своими силами и просят проверить принадлежность этой дороги. А в случае, если она никому не принадлежит, поставить ее на баланс города.

Сотрудники филиала спросили и о сроках ремонта школы № 5. На встрече отметили, что сейчас в муниципалитете капитально ремонтируют два учебных заведения, поэтому обновление указанной школы проведут к 2028 году.