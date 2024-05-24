Администрация Наро-Фоминска провела выездную встречу с жителями в Апрелевке
Выездной прием администрации Наро-Фоминского городского округа прошел в Апрелевке. Главным вопросом стало благоустройство.
Встреча прошла в Доме культуры, рядом с которым как раз укладывают новый асфальт по программе комплексного благоустройства. Прием провели глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, его заместители, руководители профильных комитетов, а также депутат Московской областной Думы Александр Баранов.
«Я принял участие, потому что ряд вопросов относится больше к компетенции депутата Московской областной Думы, нежели к местной администрации. Например, оказание юридической помощи супруге погибшего участника СВО. Я сам подключусь к решению этого вопроса», — сказал Баранов.
Своевременный вывоз мусора, организация парковочных мест, благоустройство придомовых территорий — также были среди обращений граждан.
Кроме того, в фокусе внимания жителей Апрелевки — ремонт детского сада № 43. По словам заместителя главы Наро-Фоминского городского округа Светланы Малыхиной, учреждение должны включить в программу капремонта в 2025 году.
Она добавила, что в рамках инвестконтракта застройщик микрорайона «Победа» проведет реконструкцию здания апрелевской школы № 2.
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