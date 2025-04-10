Администрация Наро-Фоминска провела выездной прием старост деревень

Выездной прием администрации Наро-Фоминского округа прошел в Доме культуры «Головково». Пообщаться с представителями власти, коммунальных и дорожных служб пришли старосты малых населенных пунктов.

Ряд инициатив касались приближающегося Дня Победы. Староста деревни Слепушкино предложила выделить участок под установку памятника землякам — участникам Великой Отечественной войны. Глава округа Роман Шамнэ поручил начальнику территориального управления Таширово и руководителю Комитета по управлению имуществом администрации оперативно решить этот вопрос.

Староста деревни Любаново попросила помочь в благоустройстве воинского захоронения. Представители администрации заверили, что окажут поддержку в этой инициативе.

Также были озвучены предложения в области экологии. Все вопросы передадут руководителям городского округа для дальнейшего изучения и решения.

Старосты продемонстрировали свое неравнодушие, патриотизм и стремление к конструктивному диалогу, в очередной раз доказав, что остаются главными помощниками на местах.