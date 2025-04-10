Администрация Наро-Фоминска провела выездной прием старост деревень

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Выездной прием администрации Наро-Фоминского округа прошел в Доме культуры «Головково». Пообщаться с представителями власти, коммунальных и дорожных служб пришли старосты малых населенных пунктов.

Ряд инициатив касались приближающегося Дня Победы. Староста деревни Слепушкино предложила выделить участок под установку памятника землякам — участникам Великой Отечественной войны. Глава округа Роман Шамнэ поручил начальнику территориального управления Таширово и руководителю Комитета по управлению имуществом администрации оперативно решить этот вопрос.

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
1/4
Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
2/4
Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
3/4
Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
4/4

Староста деревни Любаново попросила помочь в благоустройстве воинского захоронения. Представители администрации заверили, что окажут поддержку в этой инициативе.

Также были озвучены предложения в области экологии. Все вопросы передадут руководителям городского округа для дальнейшего изучения и решения.

Старосты продемонстрировали свое неравнодушие, патриотизм и стремление к конструктивному диалогу, в очередной раз доказав, что остаются главными помощниками на местах.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте