Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями села Атепцево

Очередная встреча в формате выездной администрации состоялась в Наро-Фоминске. Большинство вопросов жителей было связано с темой жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Участниками мероприятия стали представители нескольких сел, деревень и СНТ. Профильные специалисты ответили на более чем 30 вопросов жителей. Они касались отопительного сезона, установки камер видеонаблюдения в местном сквере, строительства тротуаров, ремонта фасадов.

Одним из участников выездной администрации стал генеральный директор Холдинговой компании «Элинар», житель Атепцева Игорь Куимов.

«Я хочу подчеркнуть, что и сам здесь сегодня получил ответы на немалое количество вопросов, потому что ко мне люди обращаются и я должен быть в курсе этой темы. Приятно то, что эти ответы были очень быстрые и продуманные», — сказал Игорь Куимов.