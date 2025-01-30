Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями поселка Селятино

Встреча в формате выездной администрации прошла в рабочем поселке Селятино. Большинство тем касались социальных вопросов.

С жителями встретились представители администрации Наро-Фоминска, депутаты Московской областной думы и окружного Совета депутатов, сотрудники окружного Управления социального развития, а также Фонда капитального ремонта Московской области.

Одна из жительниц обратила внимание собравшихся на проблему доступности автобусного маршрута № 1023. По ее мнению, маршрут следования и расписание не соответствует реальным потребностям.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ пообещал добиться рассмотрения этого вопроса Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Жители деревни Софьино пожаловались на плохую работу ливневой канализации ЦКАД. Роман Шамнэ отметил, что проблему решат.