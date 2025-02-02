Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями поселка Селятино

В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа состоялась первая в этом году встреча с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие организовали в фойе Дома культуры «Мечта». На встрече обсудили вопросы благоустройства населенного пункта и жилищно-коммунального хозяйства.

Как рассказал начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев, жители интересовались возможностью благоустройства территории вблизи пруда, организации отвода ливневых вод от дома № 24.

«Также были вопросы по транспорту: маршруту из поселка Калининец в город Наро-Фоминск. Все вопросы рассмотрели, взяли на контроль», — добавил он.

Много обращений было от собравшихся и по работе жилищно-коммунальных служб, а также по поводу разгрузки улиц от движения фур и грузовиков. За последние полгода есть большие улучшения в этих вопросах.

«У нас появилось муниципальное учреждение, которое полностью подчиняется территориальному управлению, теперь мы можем более оперативно реагировать на обращения жителей: уборка, ремонт и другое», — поделился депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Алексей Черняев.

Он также добавил, что проблему с фурами окончательно решат в самое ближайшее время, специалисты уже проделали большую работу в этом направлении.