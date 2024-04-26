Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями Головково | 360°

26 апреля 2024, 08:48
Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями Головково
Выездной прием администрации Наро-Фоминска прошел в деревне Головково. Большинство вопросов жителей касалось ремонта домов и благоустройства дворов.
У жителей самого удаленного населенного пункта округа накопилось множество вопросов и наконец-то появилась возможность их задать представителям администрации.
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«Граждане задавали вопросы по благоустройству придомовой территории, текущему ремонту кровли и капремонту. По текущему ремонту кровли управляющей компании даны указания провести необходимые работы в весенний период, а по капитальному — будем прорабатывать с Фондом капитального ремонта, чтобы включить дома в программу работ на 2024 год», — отметил заместитель начальника территориального управления Таширово Сергей Иванов.
Вопросы у жителей были и по водоснабжению деревни. Эту тему администрация округа взяла на контроль.
Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Андрей Михайлов рассказал, что жители деревни также попросили наладить движение автобусов. Они попросили сократить перерыв между утренними рейсами из Головкова в Наро-Фоминск.
Кроме того, на встрече жители поддержали решение администрации поставить монумент солдатам Великой Отечественной войны, останки которых поисковые отряды обнаружили вблизи соседней деревни Васильчиново.
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Наро-Фоминск
Благоустройство
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