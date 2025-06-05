Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жильцами трех аварийных домов

Жильцы домов на Радиотехнической улице в поселке Леспромхоза смогли задать волнующие их вопросы о переселении из аварийного жилфонда напрямую профильным специалистам. На встречу с ними приехали представители администрации Наро-Фоминского округа и Министерства строительного комплекса Московской области, а также застройщики.

Дома № 53, 63 и 64 на Радиотехнической улице признали аварийными. На встрече обсудили организационные вопросы, связанные с переселением.

В каждом из случаев решили придерживаться индивидуального подхода. За жителями домов закрепили ответственных сотрудников. Они помогут разрешить трудности при оформлении документов.

Сейчас есть несколько вариантов переселения. Это получение жилищного сертификата, предоставление другого жилья, выплата выкупной стоимости собственникам за изъятое аварийное жилье или предоставление муниципального жилья.

Кроме того, на встрече жильцам подробно рассказали о сроках переселения и ответили на их вопросы.