Администрация Мытищ провела выездную встречу с жителями в Центральном парке

Встречу с горожанами в формате «выездной администрации» провели в Центральном городском парке Мытищ. Обсудить волнующие темы приехали 64 мытищинца, они задали 79 вопросов.

На вопросы собравшихся ответили исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник, его заместители, главы управлений и служб администрации округа.

Жителей традиционно интересовали вопросы капремонта, благоустройства и текущего содержания жилья, а также организации дорожного движения в округе. Присутствующие поблагодарили сотрудников администрации за помощь в решении проблем.



Например, отправившейся во Всероссийскую экспедицию «Селигер» группе детей закупили единую форму. Ребята получили брендированные футболки и бейсболки. Многодетная мама Ольга Луковникова поблагодарила представителей администрации округа за содействие.

«Они уже с воскресенья на Селигере, занимаются различными научно-исследовательскими работами. Надеюсь, наша команда достойно представит городской округ Мытищи», — поделилась Ольга.

В свою очередь, сотрудники администрации передали жителям благодарности от бойцов СВО за оказание гуманитарной помощи.

Задать вопросы, направить пожелания и отзывы о выездной администрации и ее формате можно по ссылке.

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