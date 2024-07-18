Администрация Мытищ провела встречу с жителями в спорткомплексе «Дружба»

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Встреча в формате выездной администрации прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дружба» в Мытищах. Жители задали более 60 вопросов.

В мероприятии поучаствовали руководители муниципалитета, представители ресурсоснабжающих организаций и профильные специалисты.

Большая часть вопросов касалась тем благоустройства, землеустроительства и состояния дорог. Специалисты решили некоторые вопросы на месте, остальные — взяли на контроль.

Встречи в таком формате проходят в Мытищах регулярно. Отзывы можно оставить в анкете обратной связи по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дотапались. Hamster Kombat открыл лазейку для мошенников

«Сейчас нас всех тут порежут». Житель Чечни устроил перепалку на пляже в Мариуполе

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте