Администрация Мытищ провела встречу с жителями по вопросам здравоохранения

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

На выездной встрече администрации в Мытищах обсудили вопросы здравоохранения. Специалисты принимали жителей в культурно-информационном центре «Леонидовка».

Участниками встречи стали председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина и главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич. Жителям рассказали о том, как попасть к узким специалистам и пройти диспансеризацию. Также затронули тему обеспечения жильем медицинских работников.

Выездные администрации в муниципалитете — регулярная практика. О следующей встрече можно будет узнать на официальных ресурсах городского округа Мытищи.

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