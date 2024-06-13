Администрация Мытищ провела прием представителей местного бизнеса

Представители малого и среднего предпринимательства встретились с администрацией городского округа Мытищи. Предметно обговорили меры поддержки муниципального уровня.

Предприниматели округа обсудили субсидии на компенсацию первого взноса на лизинг, возврат стоимости купленного оборудования, возмещение процентов по кредитам, а также работу с налоговой.

«В Подмосковье на сегодняшний день субъекты малого и среднего предпринимательства несут до 30 процентов налоговых поступлений, — отметила заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова. — Мы все заинтересованы в их развитии и поддержке».

Московская область занимает одну из лидирующих позиций по количеству малых и средних предпринимателей. Правительство региона поддерживает бизнесменов программами льготного кредитования, грантами. Отдельные меры поддержки существуют для компаний с социальным статусом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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