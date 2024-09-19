Администрация Мытищ наградила 10 лучших медработников округа

Состоялась торжественная церемония награждения медиков из Мытищинской больницы за большой вклад в развитее здравоохранения на территории округа и преданную службу на благо жителей города. Почетные грамоты и благодарности главы городского округа Мытищи за профессионализм, самоотверженность, преданность делу и активную жизненную позицию вручили 10 сотрудникам больницы.

Среди награжденных была заместитель главного врача по педиатрической помощи Светлана Архипова, которая получила Почетную грамоту главы округа. Светлана Сергеевна работает в медицине уже 15 лет. После окончания Тверского государственного медицинского университета она начала свою карьеру в поликлинике № 1, а в 2023 году была назначена заместителем главного врача по педиатрической помощи.

Почетными грамотами главы округа также наградили заведующего операционным блоком Александра Коржова, заведующую детским отделением поликлиники № 6 Жасмину Галимову, Медицинскую сестру отделения ультразвуковой диагностики Валентину Федюкину, старшую медицинскую сестру наркологического диспансерного отделения Валерию Мирошниченко.

Благодарности главы округа получили врач-стоматолог поликлиники № 6 Татевик Микаелян, фельдшер централизованного отделения первичной медико-санитарной помощи на дому Евгений Меркулов, старшая медицинская сестра отделения нейрохирургии Ирина Потапова, медицинская сестра поликлиники № 1 Халиде Мустафаева и медицинская сестра терапевтического отделения № 1 поликлиники № 1 Наталья Погадаева.

Главный врач Мытищинской больницы, кандидат медицинских наук Ольга Мисюкевич, подчеркнула, что здоровье жителей и доступность качественной медицинской помощи являются ключевыми факторами для благополучия каждого.

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