Администрация Можайского округа провела встречу с жителями в Уваровке

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в поселке Уваровка. Собравшиеся обсудили благоустройство территорий и проведение субботников.

На вопросы жителей поселка Уваровка отвечали глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, профильные специалисты администрации и сотрудники подведомственных учреждений.

Участников встречи интересовали сроки благоустройства дворовых и общественных территорий, а также вопросы земельно-имущественных отношений и социальной сферы.

«Обязательно поддержим инициативу привести центральный парк в порядок, так как парк является любимым местом проведения досуга. При наступлении благоприятной погоды приглашаю всех выйти на общий субботник. Проведем уборку, высадим саженцы молодых деревьев и обработаем кустарники», — сказал Денис Мордвинцев.

На таких выездных встречах с администрацией жители могут проконсультироваться у нотариуса, побеседовать со старостами и другими специалистами. Так, к социальному координатору Государственного Фонда «Защитники Отечества» Галине Аксеновой обратился участник специальной военной операции. Он попросил помочь с поиском работы.

Все обращения, которые поступили во время встречи, представители администрации взяли на контроль, по каждому дадут обратную связь.