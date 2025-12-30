Администрация Можайского округа поздравила ветеранов войны с Новым годом

В предновогодние дни в Можайском округе прошла серия торжественных визитов к участникам Великой Отечественной войны. Заместитель главы округа Мария Азаренкова, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева, депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, председатель местного отделения Совета ветеранов Нина Истратова, а также волонтеры Подмосковья поздравили заслуженных жителей с наступающими праздниками.

Особое внимание было уделено Нине Степановне Копиной, которой 29 декабря исполнилось 99 лет. Ветерана поздравили с днем рождения и предстоящими праздниками. Нина Степановна воевала в легендарной 139-й стрелковой дивизии и стала очевидцем боя у деревни Рубежанка в 1943 году, который был увековечен в песне «На безымянной высоте». Она встретила Победу на Эльбе вместе с супругом.

Также в рамках акции поздравили и вручили подарки другим ветеранам. Клавдия Леонтьевна Ровинская, доброволец-связистка, прошедшая Курскую дугу и бои за Киев, Татьяна Гавриловна Савченкова, охранявшая стратегические объекты у Белорусского вокзала в 17 лет, и Виктор Семенович Драгин, участвовавший в событиях в Венгрии в 1956 году, получили самые добрые слова и признание за их подвиги.

Подарки и поздравления также были переданы ветеранам Николаю Алексеевичу Карцеву, пережившему ужасы фашистской оккупации, и Анастасии Спиридоновне Золкиной, работавшей на железнодорожной станции Можайска в военные годы.

Ветеранам пожелали крепкого здоровья, душевного тепла, заботы близких и мирного неба над головой, еще раз поблагодарив их за беспримерный подвиг и труд во имя Победы.