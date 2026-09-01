Администрация Можайского округа обсудила с жителями вопросы газификации

Встреча в формате выездной администрации состоялась 27 августа в Можайском культурно-досуговом центре. Участники обсудили подключение к газораспределительным сетям в рамках губернаторской программы и социальной газификации.

В мероприятии приняли участие представители Центрального аппарата «Мособлгаза», филиала «Запад», а также администрации округа.

Среди ключевых участников — заместитель генерального директора Олег Тараненко, начальник сводно-аналитического отдела Управления капитального строительства Ирина Якунина, заместитель директора по строительству филиала «Запад» Евгений Сосенкин, а также заместитель главы по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Салават Тимиргалин и председатель Совета депутатов Василий Овчинников.

На встрече также работали специалисты «Мособлгаза» по технологическому присоединению, социальной газификации и техническому обслуживанию.

Особый интерес жителей вызвали вопросы подключения к сетям, сроки и этапы работ, оформление документов и меры поддержки для льготных категорий граждан. Недавно в округе газифицировали деревни Гриднево и Александровка, где построено более 3,4 километра газораспределительных сетей.

Встречи в формате выездной администрации уже доказали свою эффективность: ранее они проводились в разных населенных пунктах и привлекали десятки жителей. Следующая встреча состоится 3 сентября в 17:00 в Уваровке.