Администрация Можайска встретилась с жителями поселка Спутник

В городском округе Можайск администрация муниципалитета провела встречу с жителями поселка Спутник. На мероприятии обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальных мер, а также культуры и спорта.

По просьбе жительницы поселка Спутник Можайского городского округа ей установят счетчик холодной воды. Это позволит женщине экономить на коммунальных платежах. Помимо этого, как жена участника специальной военной операции она получила консультацию социального координатора Государственного фонда «Защитники Отечества» по льготам и гарантиям.

На встрече на вопросы горожан отвечал также нотариус. Жители поселка Спутник смогли узнать о тонкостях оформления прав собственности, договоров и других юридических документов.

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