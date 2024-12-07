Администрация Можайска встретилась с жителями деревни Павлищево

Встреча в формате выездной администрации прошла в деревне Павлищево. Жители обратились к представителям администрации Можайска с вопросами об освещении и ремонте дорог.

Мероприятие провели в Клементьевском доме культуры. В нем поучаствовали жители не только этой деревни, но и соседних населенных пунктов.

Участие во встрече приняли глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, муниципальные депутаты, представители администрации и профильных организаций.

К примеру, одна из жительниц деревни Павлищево пришла с вопросом об организации освещения, ремонте дорог и возобновлении работы фельдшерского пункта.

«Встречи в формате выездной администрации уже показали свою эффективность и будут продолжены», — сказал Денис Мордвинцев.

Другие обращения касались работы рейсовых автобусов, обустройства остановки, ремонта подъездов и благоустройства. Профильные специалисты взяли работу над этими вопросами на контроль.

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