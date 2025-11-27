Администрация Можайска провела встречу с жителями поселка Строитель

Глава округа Денис Мордвинцев отметил, что производственная территория должна быть огорожена для безопасности жителей, а рабочие обязаны исключить проникновение посторонних людей на объект.

«Уважаемые родители, еще раз проведите беседы с детьми: стройплощадка — не место для игр! Жители не должны терпеть неудобства из-за проводимых работ. Поставил задачу четко уложиться в график. Но скорость не должна идти в ущерб качеству. Здесь важны аккуратность и порядок в процессе работы», — добавил Денис Мордвинцев.

После реконструкции территорию облагородят: восстановят газоны и дорожное покрытие.