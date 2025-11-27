Администрация Можайска провела встречу с жителями поселка Строитель
Сотрудники администрации Можайского округа провели выездной прием жителей поселка Строитель. Вместе со специалистами АО «Мособлтепло» они обсудили сроки завершения модернизации тепловых сетей.
Глава округа Денис Мордвинцев отметил, что производственная территория должна быть огорожена для безопасности жителей, а рабочие обязаны исключить проникновение посторонних людей на объект.
«Уважаемые родители, еще раз проведите беседы с детьми: стройплощадка — не место для игр! Жители не должны терпеть неудобства из-за проводимых работ. Поставил задачу четко уложиться в график. Но скорость не должна идти в ущерб качеству. Здесь важны аккуратность и порядок в процессе работы», — добавил Денис Мордвинцев.
После реконструкции территорию облагородят: восстановят газоны и дорожное покрытие.