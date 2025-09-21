Администрация Можайска провела выездной прием жителей деревни Мокрое

Выездной прием администрации прошел в Доме культуры деревни Мокрое. Жители задали различные вопросы — от замены цоколей до ремонта козырька подъезда.

На вопросы жителей ответили профильные специалисты администрации, руководители ресурсоснабжающих организаций, общественные деятели. Это позволило предоставить исчерпывающие ответы и оперативно решить некоторые вопросы.

Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ. Жители просили отремонтировать цоколь многоквартирного дома и козырек подъезда, проверить вентиляционные каналы и решить проблемы, связанные с электроснабжением.

Отдельно они обратились к главному врачу Можайской центральной больницы и поблагодарили за появление новых профильных специалистов в Уваровке.

Во время встречи работал передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Жители проверили здоровье во время выездного приема администрации.