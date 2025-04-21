Администрация Можайска провела выездной прием жителей деревни Клементьево

Выездной прием администрации Можайска прошел в Клементьевском Доме культуры. Жители задали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, благоустройства, а также ремонта и содержания автомобильных дорог.
Инициативный житель деревни Перещапово Михаил напомнил про необходимость проведения субботника, предложил свою помощь и содействие. В эти выходные собственники не смогли собраться из-за неблагоприятной погоды и празднования Пасхи.
Посещение выездного приема администрации дает возможность задать вопросы специалистам в социальной сфере, ЖКХ, капитального ремонта, уборки и ремонта подъездов, получить юридические консультации и консультации социального координатора фонта «Защитника отечества» по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
Расписание выездных приемов администрации можно посмотреть в официальных социальных сетях.
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