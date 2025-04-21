Администрация Можайска провела выездной прием жителей деревни Клементьево

Выездной прием администрации Можайска прошел в Клементьевском Доме культуры. Жители задали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, благоустройства, а также ремонта и содержания автомобильных дорог.

Инициативный житель деревни Перещапово Михаил напомнил про необходимость проведения субботника, предложил свою помощь и содействие. В эти выходные собственники не смогли собраться из-за неблагоприятной погоды и празднования Пасхи.