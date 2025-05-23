Администрация Можайска провела встречу с жителями села Борисово

Встреча в формате выездной администрации прошла в селе Борисово. На ней обсудили вопросы, связанные со сферами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и культуры.

На вопросы жителей ответил глава муниципального округа Денис Мордвинцев. В том числе их волновали темы здравоохранения, образования и экологии.

Также жители Борисова попросили помочь в решении проблемы, связанной с организацией досуга в их населенном пункте. Есть запрос на мероприятия и собрания. Глава округа рассмотрел инициативу с заведующей отделом библиотечной деятельности и межмуниципального взаимодействия Министерства культуры Московской области Юлией Зуевой.

События решили проводить в спортзале Борисовской школы и в помещениях Дома культуры в здании территориального отдела. В последнем оборудованы зал хореографии, комната для мастер-классов и костюмерная.