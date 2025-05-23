Администрация Можайска провела встречу с жителями села Борисово

Встреча в формате выездной администрации прошла в селе Борисово. На ней обсудили вопросы, связанные со сферами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и культуры.
На вопросы жителей ответил глава муниципального округа Денис Мордвинцев. В том числе их волновали темы здравоохранения, образования и экологии.
Также жители Борисова попросили помочь в решении проблемы, связанной с организацией досуга в их населенном пункте. Есть запрос на мероприятия и собрания. Глава округа рассмотрел инициативу с заведующей отделом библиотечной деятельности и межмуниципального взаимодействия Министерства культуры Московской области Юлией Зуевой.
События решили проводить в спортзале Борисовской школы и в помещениях Дома культуры в здании территориального отдела. В последнем оборудованы зал хореографии, комната для мастер-классов и костюмерная.
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