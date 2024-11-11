Администрация Можайска провела встречу с жителями поселка Карьероуправления

Для обеспечения жителей голубым топливом необходимо выполнить несколько обязательных условий. Среди них: наличие исправных вентиляционных каналов, установка газовых плит подходящего образца и заключение договора с «Мособлгаз» на техническое обслуживание.

Проектирование муниципальных квартир будет профинансировано из бюджета округа, что позволит ускорить процесс подготовки и реализации проекта. Глава округа подчеркнул важность тщательного выбора подрядной организации для подключения газа. «Мы договорились вернуться к этому вопросу позже. За это время ознакомимся с предложениями подрядных организаций и выберем наиболее выгодный вариант подключения», — отметил он.

Поселок Карьероуправления, расположенный на западе Можайского округа, граничит с деревней Дровнино и известен своей историей добычи песка и других полезных ископаемых. Газификация этого населенного пункта станет важным шагом в улучшении качества жизни местных жителей.

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