Администрация Луховиц провела выездную встречу со старостами деревень
Представители администрации муниципалитета и правительства Подмосковья встретились с жителями деревень округа. Старосты населенных пунктов, а также делегации из Луховиц, Коломны и Егорьевска вынесли на обсуждение вопросы жилищно-коммунального хозяйства, экологии, ремонта дорог, здравоохранения, благоустройства, газификации и энергоснабжения.
Староста поселка Каданок Елена Ларюшкина пришла на встречу с актуальной проблемой. Населенный пункт находится в заокской части городского округа Луховицы. В декабре паромная переправа перестанет работать, а единственный мост, связывающий поселок с центром, находится на ремонте. Для машин грузоподъемностью более 10 тонн, в том числе и автобусов, он закрыт. Люди останутся отрезанными от округа.
«Нам вообще будет никуда не попасть, ни в Луховицы, ни в Коломну. Те, у кого нет автомобилей, останутся полностью заблокированными, как на острове, поэтому сейчас самый актуальный вопрос, чтобы пустили автобус Белоомут — Коломна», — поделилась Елена Ларюшкина.
Это уже не первая подобная встреча старост нескольких муниципалитетов Московской области. Она вновь прошла по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.
«У нас чуть более 90 населенных пунктов, конечно, дойти до каждого, тем более ежедневно, даже через день, тяжело. Старосты — наши главные помощники, информируют о каких-то проблемах, которые осложняют жизнь», — отметил глава городского округа Сергей Тимохин.
На встрече главы трех муниципалитетов Подмосковья подписали соглашения о работе ассоциации старост в округах. Теперь лидеры сел и деревень Луховиц, Коломны и Егорьевска станут полноценным местным органом самоуправления.
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