Администрация Луховиц провела выездную встречу со старостами деревень

Представители администрации муниципалитета и правительства Подмосковья встретились с жителями деревень округа. Старосты населенных пунктов, а также делегации из Луховиц, Коломны и Егорьевска вынесли на обсуждение вопросы жилищно-коммунального хозяйства, экологии, ремонта дорог, здравоохранения, благоустройства, газификации и энергоснабжения.

Староста поселка Каданок Елена Ларюшкина пришла на встречу с актуальной проблемой. Населенный пункт находится в заокской части городского округа Луховицы. В декабре паромная переправа перестанет работать, а единственный мост, связывающий поселок с центром, находится на ремонте. Для машин грузоподъемностью более 10 тонн, в том числе и автобусов, он закрыт. Люди останутся отрезанными от округа.

«Нам вообще будет никуда не попасть, ни в Луховицы, ни в Коломну. Те, у кого нет автомобилей, останутся полностью заблокированными, как на острове, поэтому сейчас самый актуальный вопрос, чтобы пустили автобус Белоомут — Коломна», — поделилась Елена Ларюшкина.

Это уже не первая подобная встреча старост нескольких муниципалитетов Московской области. Она вновь прошла по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.