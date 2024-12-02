Администрация Лосино-Петровского встретилась с жителями села Анискино

Жители попросили изменить проект прокладки водопровода и график работ. Они предложили сначала оценить состояние действующей трубы на Чкаловской улице. Если она в хорошем состоянии, то обновить лишь колодцы и задвижную арматуру без замены основной магистрали.

Администрация планирует согласовать трассировку по улице Центральной с Государственным бюджетным учреждением Московской области «Мосавтодор» и «Воентелекомом». Помимо этого, проведут совещание с Министерством энергетики Московской области и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. На встрече обсудят корректировку сроков контракта с учетом пожеланий жителей и изменений в проектно-сметной документации.

Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав проведет повторную встречу с жителями 21 декабря 2024 года.

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