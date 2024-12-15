Администрация Лосино-Петровского встретилась с жителями Лукино-Варино

Глава городского округа Лосино-Петровский, его заместители и депутаты посетили микрорайон Лукино-Варино. Вместе с жителями они обсудили качество воды, благоустройство территорий, строительство соцобъектов и транспортные проблемы.

На мероприятии жители микрорайона Лукино-Варино интересовались улучшением качества воды. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, администрация Лосино-Петровского, Государственное унитарное предприятие Московской области «Коммунальные системы Московской области» и Группа компаний «Строительное управление — 22» разработали дорожную карту по повышению качества водоснабжения. Сейчас ведут все необходимые расчеты, отбирают пробы и промывают сети. Для жителей организовали подвоз питьевой воды. В течение двух лет построят станцию обезжелезивания, закольцуют водопроводные сети с поселками Аничково, Юность и Биокомбинат.

Вблизи жилого дома № 7 на Набережной улице трактор разломал пешеходную дорожку. Комиссия с участием представителей администрации посетит место для оценки состояния покрытия. А во втором квартале квартале 2025 года его восстановят.

Тема благоустройства территории рядом с родником по улице Дзержинского также волнует жителей. Там уже обустроили спускную систему с пандусом, в ближайшее время сделают парковку, построят дополнительную лестницу с пандусом и озеленят пространство.

Помимо этого, жители микрорайона Лукино-Варино попросили увеличить количество транспорта в час-пик. Скоро добавят четыре-пять автобусов на маршрут № 371.

Вопрос о строительстве автодороги по улице Березовая также подняли на встрече. Работы уже включили в план на 2025 год.

Жители спрашивали на мероприятии и о строительстве социально значимых объектов. В Лукино-Варино возведут школу на 1100 человек с блоком дополнительного образования. Ее откроют в 2026 году. Сейчас в микрорайоне строят поликлинику на 320 посещений в смену. Там обустроят отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии и профилактики, терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты узких специалистов и дневной стационар. Учреждение распахнет свои двери для пациентов уже в марте 2025 года.

Отметим, что такие выездные встречи с представителями администрации в Лосино-Петровском будут проводить и дальше.