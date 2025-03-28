Администрация Лосино-Петровского встретилась с медиками Щелковской больницы
Сотрудники администрации во главе с Сергеем Джеглавом провели выездной прием для сотрудников обособленного подразделения № 3 Щелковской больницы. На вопросы ответили заместители, муниципальные депутаты и специалисты профильных служб.
Основная тема обращений — работа общественного транспорта. Жители долго ждут автобус до работы. Маршруты № 25к и № 26 часто не соблюдают расписание, а № 378 не всегда едет в Москву. На маршруте № 25к сейчас работают два транспортных средства малого класса. Администрация Лосино-Петровского и Министерство транспорта Подмосковья рассматривают вопрос об увеличении подвижного состава и уменьшении интервалов между рейсами.
В конце 2024 года на маршрут № 26 добавили автобус большого класса. Таким образом, сейчас работают 11 машин. Они выполняют 68 рейсов по будням. В выходные дни 10 автобусов отрабатывают 64 рейса. Министерство транспорта совместно с перевозчиком еженедельно мониторят работу по этому маршруту.
На маршруте № 378 увеличили количество автобусов. Теперь работают 10 машин среднего класса и одна — большого. Они выполняют 110 рейсов по будням. Интервал движения — от 15 до 20 минут в час пик и от 30 до 40 минут в межпиковый период.
Медики Щелковской больницы также поинтересовались обеспечением кабинетов мебелью, медицинскими изделиями и канцелярскими принадлежностями. Обновление также предусмотрено в рамках капитального ремонта.
Выездные приемы администраций — удобный формат общения со всеми службами города и возможность решить проблемы на рабочем месте.