Администрация Лосино-Петровского встретилась с медиками Щелковской больницы

Сотрудники администрации во главе с Сергеем Джеглавом провели выездной прием для сотрудников обособленного подразделения № 3 Щелковской больницы. На вопросы ответили заместители, муниципальные депутаты и специалисты профильных служб.

Основная тема обращений — работа общественного транспорта. Жители долго ждут автобус до работы. Маршруты № 25к и № 26 часто не соблюдают расписание, а № 378 не всегда едет в Москву. На маршруте № 25к сейчас работают два транспортных средства малого класса. Администрация Лосино-Петровского и Министерство транспорта Подмосковья рассматривают вопрос об увеличении подвижного состава и уменьшении интервалов между рейсами.

В конце 2024 года на маршрут № 26 добавили автобус большого класса. Таким образом, сейчас работают 11 машин. Они выполняют 68 рейсов по будням. В выходные дни 10 автобусов отрабатывают 64 рейса. Министерство транспорта совместно с перевозчиком еженедельно мониторят работу по этому маршруту.