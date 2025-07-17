Администрация Лосино-Петровского провела выездной прием в мебельной компании

Глава городского округа Лосино-Петровский встретился с сотрудниками предприятия ООО «ТАЙПИТ-МК» по производству мебели. Он ответил на вопросы в сферах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

В приеме также приняли участие заместители главы, начальники структурных подразделений администрации, муниципальные депутаты и руководители профильных служб.

Жители спрашивали про благоустройство территорий и жилищно-коммунальное хозяйство. Специалисты администрации отметили, что обращения непростые и требуют доработки. Все занесли в протокол и пообещали исполнить.

Отметим, подобные встречи позволяют выявить точки, которые беспокоят жителей, и наладить четкое взаимодействие.