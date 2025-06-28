Администрация Лосино-Петровского провела выездной прием сотрудников детских садов

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Специалисты администрации Лосино-Петровского и представители профильных служб провели выездной прием сотрудников дошкольных учреждений. Воспитателей волновали вопросы образования и жилищно-коммунального хозяйства.

Выездной прием прошел в одном из дошкольных учреждений в Лосино-Петровском.

«Во-первых, сотрудников дошкольного образования волнуют вопросы развития образования в нашем городе. У каждого есть личные вопросы по работе ЖКХ и дорогам. Это очень хороший формат работы администрации с жителями нашего города, потому что именно в учреждении люди могут задать свои вопросы и получить на них ответы», — сказала заместитель директора МБОУ СОШ № 2 им. В. В. Дагаева по дошкольному образованию Алла Глущенко.

На вопросы и обращения отвечали глава муниципалитета Сергей Джеглав, профильные специалисты, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций и другие службы. Как правило, некоторые вопросы требуют детальной проработки.

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