Администрация Лосино-Петровского провела встречу с жителями поселка Свердловский

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков провел встречу с жителями Заводской улицы в поселке Свердловский. Совместно с представителями управляющей и ресурсоснабжающей организации МП «ЛП КТВС» они ответили на вопросы собственников многоквартирных домов.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» на Заводской улице капитально отремонтировали тепловые сети. Ранее участок был аварийным, горячее водоснабжение и отоплением периодически отключали. Сейчас жители получают ресурс в полном объеме, однако территория улицы нуждается в благоустройстве.

«Понимаю беспокойство жителей, в связи с этим в 2025 году мы будем продолжать исполнение контрактов по благоустройству территорий. На 2025 запланировано проведение работ по асфальтированию дворовых проездов в местах, где они были разрушены, а также высадка газонов и благоустройство пешеходных дорожек. Ситуацию держу на контроле», — сказал заместитель главы Роман Мещеряков.

Также обсудили протечку кровли на доме № 19. Роман Мещеряков поручил управляющей компании связаться с подрядчиком, который проводил ремонт, и устранить недочеты.

Все вопросы зафиксировали. Заместитель главы отметил, что всегда готов к диалогу с жителями. Они могут обращаться к нему на личном приеме или оставить обращение в администрации.