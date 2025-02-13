Администрация Лосино-Петровского провела встречу с жителями поселка Биокомбината

Замглавы городского округа Лосино-Петровский Александр Столбов и лидер общественного мнения Наталья Коннова провели выездную встречу с жителями дома № 5 поселка Биокомбината. Главной темой встречи было качество уборки двора.

При обходе территории дома комиссия отметила, что двор хорошо убирают, а детская площадка в исправном состоянии. Местные жители поинтересовались также незавершенным ремонтом в подъездах, пожаловались на шум из подвала из-за работы насоса отопления, подняли тему состояния инженерных систем в доме. Александр Столбов и Наталья Коннова пообещали лично проконтролировать эти вопросы.

Помимо этого, собравшиеся попросили рассмотреть возможность обустройства пешеходного перехода от дома № 5 к дому № 6А. Члены комиссии также взяли этот момент на контроль.

«Благодарю жителей за положительную оценку работы по обустройству сквера и строительству тротуара вдоль Щелковского шоссе до Анискино. Реализация этих проектов действительно важна для обеспечения комфорта и безопасности наших граждан», — отметил заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Александр Столбов.