Администрация Лосино-Петровского провела встречу с жителями деревни Мизиново

В городском округе Лосино-Петровский состоялась встреча жителей с представителями администрации, профильными заместителями, депутатами и сотрудниками территориального отдела. На мероприятии обсудили наиболее острые вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инфраструктуры.

Одной из ключевых тем стало перерасчет стоимости коммунальных услуг за горячее водоснабжение для домов № 7–14 на улице Гагарина. Представители администрации сообщили, что данные уже переданы в «МосОблЕИРЦ», а перерасчет за ноябрь, декабрь и январь будет произведен в текущем месяце. Подачу горячей воды в указанных домах планируется восстановить 31 января.

Жители также подняли вопрос неудовлетворительного качества горячей воды, которая имеет неприятный запах и примеси. Проблема связана с установкой новых труб. Для ее устранения специалисты проведут промывку системы на этой неделе.

Еще одной проблемой стало недостаточное давление на водозаборном узле. Для ее решения требуется ремонт сетей и замена задвижек в колодцах. Водозаборный узел находится в собственности главного управления обустройства войск. Комиссия администрации проведет обследование объекта и направит требования об устранении нарушений в случае их выявления.

Жители деревни Мизиново обратились с просьбой построить пешеходный тротуар от Орловского до частного сектора и установить дополнительное освещение. Эти работы будут рассмотрены в рамках капитального ремонта дороги, запланированного на 2026–2027 годы, при условии выделения финансирования. Также в рамках программы «Светлый город» на 2026 год планируется устройство дополнительного освещения.

Кроме того, поступило обращение о необходимости модернизации детской площадки около домов № 55 и № 56 на улице Гагарина. Этот вопрос включен в план формирования работ на 2026–2027 годы.

На встрече также присутствовал советник генерального директора «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». Он ответил на вопросы о ремонте кровель в домах на улицах Молодежной, Гагарина и Набережной. Эти работы включены в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта Московской области и будут выполнены в 2025 году.

Подобные встречи с жителями позволяют оперативно решать актуальные проблемы и учитывать предложения граждан при планировании дальнейших работ.