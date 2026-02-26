Администрация Лосино-Петровского провела встречу с педагогами школы № 2

26 февраля глава городского округа Лосино-Петровский вместе с заместителями, руководителями коммунальных служб и депутатами провел встречу с педагогическим коллективом школы № 2 имени Дагаева. Главной темой стала подготовка к безаварийному прохождению весеннего половодья, особенно в микрорайоне Прибрежный.

Из-за рекордного количества выпавшего снега существует риск значительного выхода реки Клязьма из берегов. Ранее вопрос комплексно рассмотрели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было решено организовать мониторинг паводковой ситуации силами оперативной группы администрации, привлечь к спасательным работам пожарно-спасательную часть № 277, расчистить ливневую канализацию в микрорайоне, обеспечить наличие водооткачивающего оборудования, мешков для песка и инвентаря, а также подготовить песок и почвогрунт для возможного укрепления земляного вала.

Жители дома № 3 на улице Гоголя пожаловались на сырость в подвале. В городе впервые за долгое время ведется масштабная замена канализационной системы по госпрограмме, рассчитанной на два года. Работы на Октябрьской улице уже завершены, сейчас они идут на улице Кирова. К сентябрю 2026 года планируется полностью решить проблему. Управляющая компания взяла ситуацию с подвалом на контроль.