Администрация Лосино-Петровского провела встречу с многодетными семьями

Городской округ Лосино-Петровский стал первопроходцем: встреча с многодетными семьями в формате выездной администрации прошла в Московской области впервые. Участники обсудили меры государственной поддержки, льготы, социальные выплаты и вопросы благоустройства.

Как подчеркнул глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав, городской округ был первооткрывателем тематических выездных администраций.

«Сегодня у нас встреча, посвященная многодетным семьям. Поступило очень большое количество вопросов по обустройству микрорайонов там, где уже выделили для семей участки», — добавил он.

Так, с 2021 по 2024 годы в муниципалитете предоставили 125 участков многодетным семьям. Напомним, что взамен земли можно получить единовременную денежную выплату.

Помимо руководителя муниципалитета мероприятие посетили его профильные заместители, главы структурных подразделений и депутаты.

«Лосино-Петровский всегда идет на эксперименты. И это очень здорово. Сегодня президент во главу ставит улучшение демографической политики в стране и то, что здесь происходит в Лосино-Петровском, это как раз поддержка материнства, семьи, отцовства и детства», — отметил депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Жители рассказали о нехватке врачей узких специальностей. Всего в округе работают три медучреждения: в поселках Свердловский и Биокомбината, а также в центре города. Кроме того, в Лосино-Петровский периодически направляют передвижную бригаду Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Научно-исследовательского института детства». В ее состав входят такие специалисты, как аллерголог, нефролог, кардиолог, невролог, эндокринолог, ультразвуковой диагност.

Собравшиеся обсудили и проблему с ржавой водой в округе. Сотрудники Государственного унитарного предприятия «Коммунальные системы Московской области» до конца марта выполнят промывку внешних водопроводных сетей на улицах Пушкина, Гоголя, Октябрьской и Горького.

Многодетные горожане подняли также тему ненадлежащего содержания тротуаров на старом мосту в поселке Свердловском. Специалисты администрации округа направят письмо в Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» с просьбой устранить недочеты.

На встрече озвучили и вопросы, касающиеся госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». В этом году в список на расселение попали 27 жилых домов десятого и одиннадцатого квартала.

Взрослые на мероприятии обсуждали волнующие темы, а детей в это время развлекали волонтеры. Они играли с малышами в игры, рисовали и делали поделки. Часть вопросов решили на встрече, остальные, требующие детальной проработки, взяли на контроль. По ним участники в ближайшее время получат обратную связь.