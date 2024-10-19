Администрация Лосино-Петровского округа провела прием жителей Медного-Власова

В городском округе Лосино-Петровский в поселке Медное-Власово прошла очередная «Выездная администрация». Этот формат позволяет жителям напрямую общаться с представителями власти и решать актуальные вопросы.

На встречу приехала целая команда специалистов, включая профильных заместителей, руководителей управлений и отделов, а также депутатов.

Жителей особенно волновали вопросы ремонта дорог и благоустройства. Однако многие проблемы связаны с тем, что земли поселка находятся на балансе Центральной клинической психиатрической больницы Московской области. Это ограничивает возможности администрации по выделению финансирования на содержание территории. Жители просят передать землю на баланс муниципалитета для более оперативного решения вопросов.

Первый заместитель главы администрации Лосино-Петровского округа Анна Божухина подчеркнула удобство данного формата, так как продуктивнее решать вопросы жителей всей командой. Все обращения и предложения, поступившие во время встречи, были взяты на контроль для дальнейшей проработки решений.