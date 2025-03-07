Администрация Лобни заключила соглашение о сотрудничестве с благочинием

В Лобне заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией и благочинием. В документе оговорено духовное воспитание подрастающего поколения.
На встречу с духовенством пришли представители управления образования. На мероприятии подписали соглашение между администрацией и приходами Лобненского благочиния Сергиево-Посадской епархии.
В документе отображены принципы духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения. Стороны будут проводить совместные мероприятия: экскурсии, встречи и лекции в течение 2025 года.
«В союзе светского и духовного образования рождается гармоничная личность. Вместе мы сможем создать условия для формирования крепких моральных ориентиров, уважительного отношения к истории и традициям нашей страны», — отметила исполняющая обязанности начальника управления образования Лобни Анастасия Акимова.
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