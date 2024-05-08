Администрация Лобни встретится с жителями 16 мая | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:58 Администрация Лобни встретится с жителями 16 мая Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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На собрании с заместителями, глава Лобни, Анна Кротова, поделилась результатами недавнего оперативного совещания, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев, вместе с региональным правительством и руководителями муниципалитетов. Основной темой обсуждения стала организация встреч с жителями.

Анна Владимировна отметила в своем Telegram-канале, что встречи дают отличный отклик и результаты — благодаря быстрому решению проблем на месте, количество обращений уменьшается.

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Следующая встреча в этом формате состоится 16 мая в микрорайоне Южный в Лобне. Информация о предстоящих событиях размещена в соцсетях главы, ее заместителей и городской администрации.

Глава также поручила заместителям разработать расписание обходов закрепленных за ними районов.

«Нам не хватает своевременного информирования о планах и итогах обходов. Обратила на это внимание замов. У всех есть социальные сети, надо налаживать работу», — добавила Анна Кротова.

В ходе совещания также обсуждался перезапуск системы отопления из-за понижения температуры. В большинстве районов города подача тепла уже возобновлена.

Отметим, что в городе удалось наладить своевременный вывоз мусора, благодаря чему Лобня находится в «зеленой зоне» по этому показателю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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