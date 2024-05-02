Администрация Лобни встретилась с жителями улицы Колычева | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 19:04 Администрация Лобни встретилась с жителями улицы Колычева Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Заместитель главы администрации городского округа Лобня, Елена Лапшинова, провела встречу с жителями улицы Колычева, дом № 1. Регулярные обходы осуществляют представители администрации по закрепленным за ними территориям муниципалитета.

В ходе встречи жители подняли несколько важных вопросов, требующих решения. Среди них — необходимость проведения косметического ремонта в помещениях этажей, ремонт лифтового оборудования и устранение причин, вызывающих перебои с подачей воды.

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Елена Лапшинова отметила, что на контейнерной площадке проведена дератизация из-за жалоб на грызунов, и в ближайшее время запланирована повторная обработка. Жители попросили установить скамейку у первого подъезда, что сделают в ближайшие дни. Вопрос о консьержах также находится под контролем.

Напомним, что о предстоящих встречах с жителями заместители главы администрации информируют через свои личные аккаунты в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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