Администрация Лобни встретилась с жителями улицы Колычева | 360°

02 мая 2024, 19:04
Администрация Лобни встретилась с жителями улицы Колычева
Заместитель главы администрации городского округа Лобня, Елена Лапшинова, провела встречу с жителями улицы Колычева, дом № 1. Регулярные обходы осуществляют представители администрации по закрепленным за ними территориям муниципалитета.
В ходе встречи жители подняли несколько важных вопросов, требующих решения. Среди них — необходимость проведения косметического ремонта в помещениях этажей, ремонт лифтового оборудования и устранение причин, вызывающих перебои с подачей воды.
Реклама
Елена Лапшинова отметила, что на контейнерной площадке проведена дератизация из-за жалоб на грызунов, и в ближайшее время запланирована повторная обработка. Жители попросили установить скамейку у первого подъезда, что сделают в ближайшие дни. Вопрос о консьержах также находится под контролем.
Напомним, что о предстоящих встречах с жителями заместители главы администрации информируют через свои личные аккаунты в социальных сетях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
ЖКХ
Лобня
Реклама
Реклама