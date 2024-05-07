Администрация Лобни встретилась с жителями микрорайона Москвич | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 17:03 Администрация Лобни встретилась с жителями микрорайона Москвич Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам ЖКХ Алексей Синелобов совместно с сотрудниками управляющей компании и жителями микрорайона Москвич провел очередной обход. В частности, он проверил состояния подвалов и чистоту на территориях.

Все замечания и идеи, высказанные участниками осмотра, приняты к рассмотрению. Алексей Синелобов поручил управляющей компания усилить надзор за уборкой придомовых территорий.

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Отметим, что в Лобне установлена система работы, при которой к каждому микрорайону прикреплен ответственный заместитель главы. Эта система направлена на контроль за состоянием территорий и быстрое решение проблем, поднятых жителями.

Информация о каждой встрече публикуется представителями администрации в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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