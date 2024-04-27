Администрация Лобни встретилась с жителями микрорайона Букино | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 15:16 Администрация Лобни встретилась с жителями микрорайона Букино Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев провел обход в микрорайоне Букино. Он провел встречу с жителями улицы Чкалова, 14 и Букинского шоссе, 29.

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Жители подготовили ряд вопросов, а одними из главных стали ремонт мусоросборной площадки, перенос столба освещения и благоустройство территории после прокладки временной теплотрассы.

Также поступила просьба установить камеры «Безопасный регион» на вход в подъезд.

Все обращения Владимир Зиновьев взял на личный контроль. К выполнению задач приступят в ближайшее время.

Напомним, каждый заместитель главы Лобни курирует территорию определенного микрорайона. Анонсы встреч с жителями можно посмотреть в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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