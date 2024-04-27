Администрация Лобни встретилась с жителями микрорайона Букино | 360°

27 апреля 2024, 15:16
Администрация Лобни встретилась с жителями микрорайона Букино
Первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев провел обход в микрорайоне Букино. Он провел встречу с жителями улицы Чкалова, 14 и Букинского шоссе, 29.
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Жители подготовили ряд вопросов, а одними из главных стали ремонт мусоросборной площадки, перенос столба освещения и благоустройство территории после прокладки временной теплотрассы.
Также поступила просьба установить камеры «Безопасный регион» на вход в подъезд.
Все обращения Владимир Зиновьев взял на личный контроль. К выполнению задач приступят в ближайшее время.
Напомним, каждый заместитель главы Лобни курирует территорию определенного микрорайона. Анонсы встреч с жителями можно посмотреть в социальных сетях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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Благоустройство
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Лобня
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