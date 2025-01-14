Администрация Лобни возобновила пешие обходы дворов

Первое совещание в этом году прошло в администрации городского округа Лобня. На нем глава муниципалитета Анна Кротова сообщила, что после длинных выходных вновь стартовали обходы дворовых территорий.

Также уже сформировали план обхода. К примеру, сегодня вечером глава посетит двор дома № 1 на Окружной улице. На встречу приглашают всех желающих.

«После длинных выходных возвращаемся и к обходам дворовых территорий, и к быстрому реагированию по обращениям горожан. Еще раз отметила, насколько слаженно прошло дежурство коллег в праздничные дни — дневной прием жителей и вечерние отчеты. Планируем в таком же формате организовать работу в выходные», — сказала Анна Кротова.

Кроме того, на совещании стало известно, что с января на станции «Лобня» делают остановку два поезда дальнего следования — «Архангельск — Смоленск» и «Смоленск — Мурманск». А значит, жители смогут отправиться в путешествие прямо из родного города.