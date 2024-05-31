Администрация Лобни усилила контроль за управляющими компаниями

Глава городского округа Лобня Анна Кротова продолжает практику утренних обходов территорий. За последние три дня в списке адресов значатся: Мирная, 29, 32, Деповская, 7, Букинское шоссе, 6, 2к1, 2к2.

Анна Владимировна рассказала, что жители Мирной, 29 попросили организовать освещение двора. Этот вопрос уже на рассмотрении.

На Мирной, 32 глава оценила работу управляющей компании как неудовлетворительную. Жители жалуются на отсутствие уборки в подъездах, грязную территорию и протекающую кровлю. Все замечания переданы руководству и в случае невыполнения будут приняты жесткие меры и штрафы.

Отметим, что ситуация на Деповской, 7 и Букинском шоссе, 6, 2к1 и 2к2 противоположная — во дворе и подъездах чистота. В скором времени планируется проведение локального ремонта цоколя и входных групп в двух последних адресах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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