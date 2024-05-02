Администрация Лобни проверила содержание многоквартирных домов | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:02 Администрация Лобни проверила содержание многоквартирных домов Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Представители администрации Лобни регулярно проводят осмотр дворовых территорий и контролируют содержание многоквартирных домов. Глава округа Анна Кротова осмотрела дом 14А по улице 40 лет Октября.

Анна Владимировна сообщила в своем Telegram-канале, что обнаружилась проблема с мусором во дворе, ненадлежащее состояние придомовой зоны и подъездов. Она отдала указание управляющей компании оперативно привести территорию в порядок. Напомним, что дом 14А включен в обширный план по капремонту, который стартует в этом году.

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Первый заместитель Владимир Зиновьев в сопровождении жителей осмотрел объекты по адресам: улица Авиационная, № 5, Букинское шоссе, 27 и 31. Он отметил чистоту территорий и проведение работ по окраске и улучшению благоустройства. На улице Чкалова, 14 выявлена необходимость ремонта дорожных ям после проведенных работ.

Отметим, что за каждым районом города закреплен свой заместитель мэра, который регулярно проводит инспекции жилых комплексов и общественных зон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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