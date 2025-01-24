Администрация Лобни проверила благоустройство центрального парка

Ход благоустройства Центрального парка культуры и отдыха оценила рабочая группа администрации муниципалитета. На территории началось строительство пункта проката и кафе.

Как рассказала глава городского округа Анна Кротова, оба объекта будут расположены в одном здании. На следующей неделе строители закончат устанавливать свайное поле и приступят к обвязке фундамента. В начале февраля начнется сборка каркаса.

В Центральном парке в 2025 году появится «ПандаПарк». Модульную конструкцию установят на сваях, что даст возможность изменения ее конфигурации.

Также к летнему сезону на территории парка будет оборудован «Автогородок». В настоящее время рассматриваются два возможных места его размещения — в зоне аттракционов и возле кафе.

Новогоднюю елку уберут из парка до 15 февраля.