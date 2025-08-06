Администрация Лобни провела выездную встречу по вопросам дорожного строительства

Первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин и руководитель регионального заказчика Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Константин Гарницарик провели выездное совещание по вопросу строительства дорог в муниципалитете. Они обсудили несколько объектов, на которых сейчас идут работы.

Так, в ближайшее время специалисты приступят к строительству подземных коммуникаций на двух сложных участках Лобненского шоссе. Работы планируют завершить до конца 2025 года.

Также выполнят монтаж последнего пролетного строения на пешеходном переходе через Кольцевую улицу. Как отметили члены комиссии, на этом участке есть сложности с газопроводами. Для решения проблемы в ближайшее время сформируют рабочую группу. Пешеходный переход планируют открыть 1 сентября.

Каждый день на строительстве дороги от Северного обхода к микрорайону Восточный трудятся 20 человек, на объекте задействовали 10 машин спецтехники. Первый этап работ завершат в ноябре. Затем специалисты приступят к обустройству подъезда к жилым домам микрорайона. Работы по строительству примыкания Северного обхода к улице Гагарина начнутся в этому году, а завершат их уже в 2026.