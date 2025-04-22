Администрация Лобни провела выездной прием жителей в школе № 9

Чайный стол украсили посудой и скатертью с контрастными узорами синего и белого цветов. Считается, что эти оттенки улучшают настроение.

«Я сначала вообще подумала, что каких-то пригласили суперзвезд — так одеты они, красота! Понимаете, очень многие приходят после работы, и очень важно перекусить или хотя бы стресс снять, потому что мы все волнуемся. Мы же не очень любим кому-то нести свои беды, как говорится, их перекладывать», — сказала жительница Лобни Любовь Смирнова.

В последний раз выездной прием в школе № 9 проходил год назад. За это время удалось сделать многое. Большое внимание уделили благоустройству дворов и улиц, отремонтировали дороги. Вскоре Сквер защитников Москвы станет более красивым, Букинское шоссе расширят до четырех полос, а на тепловом пункте заработает новый котел.