Администрация Лобни провела выездной прием жителей в школе № 9
Специалисты администрации городского округа Лобня организовали выездной прием жителей в школе № 9 с чайным столом, оформленным в стиле гжель. Гостей встречали девушки в русских костюмах.
Чайный стол украсили посудой и скатертью с контрастными узорами синего и белого цветов. Считается, что эти оттенки улучшают настроение.
«Я сначала вообще подумала, что каких-то пригласили суперзвезд — так одеты они, красота! Понимаете, очень многие приходят после работы, и очень важно перекусить или хотя бы стресс снять, потому что мы все волнуемся. Мы же не очень любим кому-то нести свои беды, как говорится, их перекладывать», — сказала жительница Лобни Любовь Смирнова.
В последний раз выездной прием в школе № 9 проходил год назад. За это время удалось сделать многое. Большое внимание уделили благоустройству дворов и улиц, отремонтировали дороги. Вскоре Сквер защитников Москвы станет более красивым, Букинское шоссе расширят до четырех полос, а на тепловом пункте заработает новый котел.
Решения принимаются с учетом мнения жителей. Выездная администрация — одна из площадок, где горожане могут задать вопросы главе округа Анне Кротовой, ее заместителям, муниципальным депутатам и профильным специалистам.
«Во-первых, это тесное общение, непосредственный контакт и удобное решение вопросов, которые у нас могут возникнуть в процессе разговора. Сейчас мы обговорили с заместителем главы по благоустройству, и мы смогли решить вопрос с представителем нашей управляющей компании», — отметила жительница Лобни Анна Орлова.
Летом выездные приемы будут проводить на открытой территории. В 2024 году такая форма пришлась по душе и сотрудникам администрации, и жителям. Неизменным остается время — встречи проводят по выходным или вечером, чтобы люди смогли прийти сюда после работы.