Администрация Лобни провела выездной прием жителей микрорайона Луговая
Очередная встреча в формате выездной администрации прошла в микрорайоне Луговая в Лобне. В ней приняли участие глава муниципалитета Анна Кротова и представители профильных служб.
На встречу в детско-юношеской спортивной школе записались 29 жителей микрорайона, которые поднимали вопросы, касающиеся проведения водопровода и ремонта дорог в частном секторе, освещения пешеходной дорожки и других важных тем.
В начале мероприятия Анна Кротова традиционно поделилась результатами уже проделанной работы. В Луговой закрыли очистные сооружения — теперь сточные воды из Депо, Научного городка и Луговой перекачиваются на московскую инфраструктуру, провели водопровод на Панфилова, 1Б, Большой, 53, Высоковольтной, 19. Также восстановлено освещение на дороге от Научного городка до Рогачевского шоссе.
Кроме этого, в микрорайоне Луговая оборудовали камерами видеонаблюдения тропинку через лес до станции.
Напомним, что выездные встречи с жителями проходят в Лобне регулярно. Анонсы публикуются на официальных страницах администрации города в социальных сетях.
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