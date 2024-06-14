Администрация Лобни провела выездной прием жителей микрорайона Луговая

Очередная встреча в формате выездной администрации прошла в микрорайоне Луговая в Лобне. В ней приняли участие глава муниципалитета Анна Кротова и представители профильных служб.

На встречу в детско-юношеской спортивной школе записались 29 жителей микрорайона, которые поднимали вопросы, касающиеся проведения водопровода и ремонта дорог в частном секторе, освещения пешеходной дорожки и других важных тем.

В начале мероприятия Анна Кротова традиционно поделилась результатами уже проделанной работы. В Луговой закрыли очистные сооружения — теперь сточные воды из Депо, Научного городка и Луговой перекачиваются на московскую инфраструктуру, провели водопровод на Панфилова, 1Б, Большой, 53, Высоковольтной, 19. Также восстановлено освещение на дороге от Научного городка до Рогачевского шоссе.

Кроме этого, в микрорайоне Луговая оборудовали камерами видеонаблюдения тропинку через лес до станции.

Напомним, что выездные встречи с жителями проходят в Лобне регулярно. Анонсы публикуются на официальных страницах администрации города в социальных сетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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